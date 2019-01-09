محافظ أسوان يوجه بحصر كافة أملاك وأصول المحافظة لتحقيق مردود إيجابي منها

وجه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة أملاك وأصول المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها لتنمية العائد منها بالشكل المطلوب وخاصة أن ذلك يشهد متابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أن أعمال الحصر تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التي تمتلكها المحافظة والتي سبق إبرامها سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مباني مملوكة للمحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فوراً، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.

وكلف الأجهزة المعنية بتسليم هذه العقود التي سيتم حصرها خلال 72 ساعة بحيث يتم مراجعتها من خلال إدارات الشئون المالية والقانونية والعقود والمشتريات بالمحافظة للتأكد الكامل من قانونيتها من أجل تحقيق المردود الإيجابي منها على الوجه الأكمل وتسليمها للجهات المختصة التي ستقوم بإيفاد لجنة لمراجعة ذلك بشكل مستمر، على أن يتم بالتوازي إخطار المحافظ بأي عقود أو تصديقات جديدة لمختلف أجهزة المحافظة قبل البت النهائي فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يخالف ذلك.

وشدد المحافظ بضرورة اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للمباني والعقارات المخالفة تحت الإنشاء دون انتظار الدراسات والموافقات المختلفة بصفة مستمرة ، مع ضرورة إبلاغ المحافظ شخصياً في حالة عدم تنفيذ ذلك بالشكل المطلوب.

كما تمت الموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 1100 متر مربع والمقام عليها مسجد الرحمن الرحيم بالجهود الذاتية بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بأسوان بالمجان.