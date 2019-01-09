عباس أبو الحسن: أعمال أسامة فوزي ستبقى في ذاكرة السينما

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أعرب الفنان عباس أبو الحسن عن حزنه لوفاة المخرج أسامةى فوزي، معلقًأ: «فقدت السينما المصرية والعربية مخرجًا من أهم مخرجيها وأكثرهم إخلاصاً لفنه».

ونشر «أبو الحسن» عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس الثلاثاء، صورة للراحل وقال «البقاء لله في الصديق وصانع الأفلام شديد التميز والخصوصية أسامة فوزي»،.

وتابع أفلام مثل «عفاريت الأسفلت»، و«جنة الشياطين»، و«بحب السيما»، «أعمالًا أثرت في وجداني وستبقي في ذاكرة السينما لا تنسي.. ربنا يرحمك هاتوحشنا يا أسامة».

وتوفي أمس اللاثاء، المخرج الكبير "أسامه فوزي"، عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض،