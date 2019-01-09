موجريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمفاوضات جنيف بشأن سوريا

أكدت فيديريكا موجريني الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، الدعم الكامل والمستمر من الاتحاد لمفاوضات جنيف بشأن سوريا التي تقودها الأمم المتحدة هناك، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع جير بيدرسن المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا والذى بدأ ولايته في يناير الجاري.

وذكر بيان مكتب بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، أن موجرينى بحثت مع بيدرسن سبل دعم الاتحاد الأوروبى للعملية السياسية من خلال انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا فى الربيع القادم.

ونوه البيان بأن مفوضة الاتحاد الأوروبي دعت بيدرسن إلى زيارة بروكسل في أقرب فرصة ممكنة لبحث تطورات الشأن السوري.