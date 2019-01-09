أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات النفط في المملكة ارتفعت بـ2.2 مليار برميل إلى 263.2 مليار برميل مع نهاية عام 2017.

وأوضحت المملكة، في بيان أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، أن احتياطيات الغاز زادت بواقع 17 تريليون قدم مكعبة إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة، بحسب مراجعة مستقلة.

وأشار البيان إلى أن احتياطيات نفط المملكة تبلغ -مع احتساب حصة الحقل المشترك مع الكويت- 266 مليار برميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "التدقيق الأخير يثبت صحة اعتقادنا أن أرامكو أكثر شركات العالم قيمةً"، مضيفًا: "التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل من النفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالميًا".