«المشاط» تشيد بقرار تشغيل رحلات داخلية من مطار سفنكس إلى المدن السياحية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بقرار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بالبدء في تشغيل رحلات داخلية لشركة مصر للطيران من وإلى مطار سفنكس الدولي إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال شهر يناير الجاري، والذى يواكب إجازة نصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن موقع المطار سيساهم في تشجيع رحلات اليوم الواحد، وخاصة لقربه من المناطق السياحية والأثرية.

ووجهت وزيرة السياحة الشكر للفريق يونس المصري، على التعاون القائم بين الجهات الفنية التابعة للوزارة ممثلة في سلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والشركة المصرية للمطارات وفريق العمل التابع لوزارة السياحة من أجل دعم برنامج تحفيز الطيران، حيث جاءت النتائج مبشرة وتحقق الأهداف المرجوة منها بشكل كبير.

وناقش الوزيران العديد من الملفات المشتركة، ومن أهمها نتائج أعمال برنامج تحفيز الطيران 2018/ 2020، والذى يتم تطبيقه منذ شهر نوفمبر الماضي، في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تتم بين وزارتي الطيران المدني والسياحة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران المؤشرات الأولية للبرنامج، والتي تؤكد أن البرنامج له أثر إيجابى على ارتفاع معدلات الحركة السياحية، حيث تشير الأرقام أنه تم تسيير عدد 1374 رحلة جوية لنقل 250 ألف مسافر خلال الثلاث أسابيع الاولى من بداية البرنامج، كما ناقشا آوجه التعاون المشترك بين قطاعي الطيران المدني والسياحة، والجهود المتواصلة لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر.

وأعرب الفريق يونس المصري عن تقديره للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على دعمها الكامل لبرنامج تحفيز الطيران الذي يتم تحت إشرافها، والتعاون المثمر والمجهودات المشتركة بين وزارتي الطيران والسياحة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحويل برامج تحفيز الطيران إلى واقع عملي، فى ظل أولوية الحكومة المصرية فى استعادة حركة السياحية الوافدة من الخارج.