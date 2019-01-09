قالت الفنانة هدى هاني، إنها بدأت أول أعمالها الفنية وهي السادسة من عمرها مع الفنان القدير محمد صبحي في مسرحية «الهمجي» التي عرضت في الثمانينات.

وأضافت، خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن بروفات مسرحيات الفنان محمد صبحي كانت كثيرة للغاية لعدم اعتمادها على الملقن، معقبة: «كل واحد لازم يحفظ دوره».

وتابعت: «كنت أذاكر الدور حتى أحفظه بشكل جيد جدًا، وأتدرب على البكاء بالدموع حتى تمكنت من الدور وأجدته»، مشيرة إلى ضرورة بكائها بالدموع في آخر مشاهدها بالعمل كما هو منصوص عليه بالنص المسرحي كل ليلة من ليالي العرض.

وواصلت: «كان لازم أعيط بالدموع، لو معيطش ممكن يتخصملي، دي كانت قواعد وبتتطبق على الكل صغير أو كبير».

وعرضت مسرحية «الهمجي» في 1985، وهي من بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، ممدوح وافي، هناء الشوربجي، صلاح عبد الله، عبير عبد المنعم، وتأليف لينين الرملي، وإخراج محمد صبحي.