يعتبر فصل الشتاء، من أصعب فترات السنة للكثير من الأشخاص خاصة كبار السن والأطفال، وبما أننا نعيش أجواء غير مستقرة من الطقس الحالي والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، تستعرض "الشروق" في التقرير التالي أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لضمان التدفئة اللازمة لكبار السن، وفقا لما ذكره موقع (expert homecare):

1- اختر أفضل غرفة في المنزل، سواء للجلوس فيها لفترات طويلة وكذلك غرفة النوم، على أن تكونا مميزتان بالحرارة المعتدلة وتكونان غرفة مواجهة للجنوب للاستفادة من الدفء والضوء الشمسي طوال النهار.

2- جرب ترتيبات أثاث مختلفة لنقل الأثاث الذي تستخدمه أكثر ووضعه في المكان الأكثر دفئًا في الغرفة، كالكرسي المفضل لديك.

3- عند الاستعداد للنوم، استخدم زجاجة ماء ساخن لتدفئة سريرك، وأعمل على التغطي بطانية إضافية.

4- تحتوي العديد من مراوح السقف على مفتاح عكسي يضغط على الهواء الدافئ في السقف لمساعدتك على البقاء دافئًا.

5- ارتداء عدة طبقات من الملابس الرقيقة، كالصوف أو الحرير أو الطبقات الداخلية من الأقمشة التي تبعث حرارة للجسم أكثر من القطن والمعروفة "بالدفايات".

6- ارتداء الملابس المناسبة للنوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء النوم أمر لا يقل أهمية عن ارتداء الملابس المناسبة في الهواء الطلق.

7- استخدم بطانية متوسطة الحجم لتغطية قدميك وكتفيك أثناء الجلوس لمساعدتك على البقاء دافئًا، أو الشالات المصنوعة من الصوف فهي مفيدة بشكل خاص لأنها ليست فقط دافئة، ولكن أيضًا خفيفة الوزن وأقل حجمًا من الأقمشة الأخرى.

8- ارتدي جوارب وأحذية منزلية مبطنة ومناسبة؛ لعدم الانزلاق عند الحركة، وقبعة دافئة ومريحة للحفاظ على دفء رأسك.

9- استخدام الستائر المعزولة وإغلاقها في الليل، وفي الأيام الملبدة بالغيوم؛ للحد من فقدان الحرارة من خلال النوافذ.

10- تقليم أي أشجار أو شجيرات بالقرب من النوافذ التي تحجب الشمس.

11- يمكن للتنظيف الخفيف، وممارسة الرياضة على جهاز المشي، واللعب مع الحيوانات الأليفة وغيرها من الأنشطة الرياضية البسيطة، أن تزيد من حيوية الدورة الدموية، وتجعلك تشعر بأنك أكثر دفئًا دون إجهاد لا داعي له.

12- إحرص على تناول الوجبات الساخنة والمشروبات التي تمد جسمك كل من الدفء والطاقة خلال أشهر الشتاء الباردة.