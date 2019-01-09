هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الشعب المصري لفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «ألف مبروك لمصر كلها وللمصريين جميعًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية بملاعبها، جاهزة تمامًا لاستقبال مباريات البطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أن استعدادات المحافظة بدأت للبطولة قبل التقدم رسميًا لتنظيمها.

وذكر أن هناك 3 ملاعب رئيسية في الإسكندرية، وهي ملعب برج العرب، وستاد الإسكندرية، والمكس، مستطردًا أن هناك الكثير من الملاعب الاحتياطية التي يمكن استخدامها للتدريبات.

وفيما يتعلق بالقدرة الفندقية للمحافظة، أوضح أن الإسكندرية تحتوي على حوالي 4300 غرفة فندقية بالنسبة للفنادق 5 نجوم، مشيرًا كذلك إلى أنه يمكن الاعتماد على فنادق القوات المسلحة، لاستقبال ضيوف ومشجعي المباريات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.

وستكون مصر أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 24 منتخبًا بدلًا من 16 كما كان في السابق، وستقام البطولة لأول مرة في الصيف بداية من النسخة المقبلة.