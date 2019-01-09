ضياء الميرغني: قصيدة «الحلزونة» في «مرجان أحمد مرجان» من تأليفي

قال الفنان ضياء الميرغني، إنه يستعد لطرح أولى أعماله الشعرية متمثلة في ديوان بعنوان «وش تاني»، موضحًا أنه عبارة عن رباعيات.

وأشار، خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، إلى فيلم «مرجان أحمد مرجان» للفنان الكبير عادل إمام، موضحًا أنه قد ألف القصيدة الكوميدية التي ألقاها الزعيم في إحدى المشاهد بعنوان «الحلزونة ياما الحلزونة».

وذكر أن هناك علاقة صداقة وطيدة تجمعه بالكاتب يوسف معاطي مؤلف الفيلم، متابعًا: «نلتقي باستمرار لكوننا أصدقاء، فدرسنا الأمر سويًا خلال لقاءاتنا حتى وصلنا إلى فكرة مشهد القصيدة التي عرضت في الفيلم».

وطرح فيلم «مرجان أحمد مرجان» في 2007، وهو من بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، أحمد مكي، بسمة، شريف سلامة، أحمد صلاح السعدني، ضياء الميرغني، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.