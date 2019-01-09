يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 08 16

شبين الكوم 08 16

طنطا 08 16

دمنهور 07 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 06 16

مطروح 05 17

السلوم 04 15

سيوة 04 15

بورسعيد 10 16

دمياط 08 15

الزقازيق 08 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 08 16

العريش 05 16

رفح 07 15

رأس سدر 08 16

نخل 00 14

نويبع 05 16

طابا 07 15

كاترين -03 09

الطور 08 17

شرم الشيخ 12 19

الغردقة 09 18

مرسى علم 11 17

الفيوم 06 16

بني سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 16

سوهاج 06 16

قنا 06 17

الأقصر 04 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 06 20

الوادي الجديد 04 17

شلاتين 12 23

أبو رماد 13 22

رأس حدربة 13 21

حلايب 14 21