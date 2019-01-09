فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز، اليوم الأربعاء، بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وأضاف الغندور، في تصريحات له، أن إدارات الميناء بدأ المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي، طبقًا لأولوية تراكيها والبالغ عددها 53 سفينة.

من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات، بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.