وزير الخارجية اليمني: الرئيس هادي يوافق على تمديد فترة اتفاق الحديدة

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وافق خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق.

وقال اليماني، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إن "قوات الشرعية لم تتفق مع الحوثيين على عقد أية مشاورات سياسية أو اقتصادية جديدة".

وأوضح اليماني أن الحكومة أكدت للمبعوث الخاص أن فشل جولة استوكهولم في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي، سيجعلها تتخذ إجراءات لحل مشكلات مواطنيها .

وكشف أن الحكومة طالبت الدول الراعية للعملية السياسية بممارسة ضغوط على المبعوث الأممي مارتن جريفيث والجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ اتفاق استوكهولم.

وأضاف أنه "تم تسليم هذه الدول تقارير واردة من الحديدة لانتهاكات الميليشيات التي تحدث حتى أثناء تواجد الجنرال كاميرت بالمدينة".

وتابع "الدول الراعية تسلمت الرسالة المشتركة التي بعثت بها السعودية والإمارات واليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول تلك الانتهاكات".

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، قد غادر صنعاء، في وقت سابق، متوجها إلى الرياض لعقد لقاءات مع مسؤولين يمنيين لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.