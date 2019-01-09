تقرير: عصابات في شمالي البرازيل تشن هجوما ضد الدولة

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قال موقع (جي1) الإخباري الالكترونى البرازيلى أمس الثلاثاء، إن عصابات إجرامية في شمالي البرازيل شنت هجمات عنيفة ضد منشآت حكومية، وتطالب بمغادرة مسؤول كبير في إدارة السجون بولاية سيارا.

وأعلنت عصابتان متنافستان عن "ميثاق وحدة" بينهما وتعهدتا "بعدم التوقف" إلى أن تتم الاطاحة بماورو ألبوكركي المسؤل بإدارة السجون بولاية سيارا.

يذكر أن عصابات في مدينة سيارا البرازيلية شنت في وقت سابق موجة من العنف احتجاجا على إجراءات السجن الصارمة، مما دفع حكومة الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو إلى التخطيط لإرسال نحو 500 ضابط شرطة آخر.

وتم تنفيذ ما يقرب من 600 هجوم ضد الحافلات والمحال التجارية والمكاتب المصرفية والمباني العامة على مدى الأيام الستة الماضية، وفقا لأرقام نقلتها موقع (جي1).

وألقي القبض على ما يقرب من 170 شخصا.

وألقى كاميلو سانتانا حاكم سيارا باللوم على العصابات الإجرامية في الهجمات، قائلا إن الجناة يهدفون إلى إقناع السلطات بالتخلي عن السياسات الصارمة التي فرضت في الآونة الأخيرة على مراكز الاحتجاز.