قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بعدم إنشاء أي جامعة خاصة جديدة في مصر، إلا بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات المصنفة عالميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن إنشاء جامعة ميريت التي وافق عليها الرئيس في محافظة سوهاج يعتبر بداية قوية في تطبيق توجيهات الرئيس في هذا الشأن.

واستطرد أن هذه الجامعة تعد إضافة على المستوى التعليمي والتنموي، لسكان الصعيد، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم حوالي 11 تخصصًا علميًا مهمًا، كما أن له الحق في إضافة تخصصات علمية جديدة، إذا ما لزم الأمر.

وعقب: «نحن نتعامل مع الجامعة ليس كبيت للعلم في مصر، وإنما كذلك كبوابة للتنمية الشاملة والبحث العلمي، ومن ثم إتاحة فرص العمل خاصة في المحافظات الإقليمية».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 8 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة ميريت في محافظة سوهاج، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.