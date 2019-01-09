نائب الرئيس السوداني يؤكد الاهتمام بقضية منطقة «أبيي»

أبدى نائب الرئيس السوداني، الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، اهتمام الرئاسة بقضية منطقة "أبيي" (المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان)، والاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لسكانها والمحافظة على أمنها واستقرارها، باعتبارها منطقة قومية وجزءا من أرض السودان لا تخص قبيلة بعينها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس اللجنة المشتركة بمنطقة أبيي، أحمد الصالح صلوحة .

وأكد صلوحة، في تصريحات صحفية، أن التعايش السلمي يسود كل مكونات المنطقة، سواء قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك أو غيرهما من القبائل.

وقال"نسعى بقدر الإمكان لأن نقدم لهم الخدمات بما يعزز انتماءهم الوطني وأن نخرج بهذا الملف بصورة أفضل"، داعيا كل أبناء أبيي المنتشرين في كل ولايات السودان، مسيرية أو دينكا نقوك وغيرهم، أن يتحدوا للخروج بهذه القضية من الإطار الضيق ومن الاقتتال إلى أجواء آمنة تحقق الاستقرار لمجتمع المنطقة.