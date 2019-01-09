مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم سيارتين ملاكي بوادي النطرون

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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوي بوادى النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة وادي النطرون، بوقوع تصادم على الطريق الصحراوي بوادي النطرون.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي أمام الكيلو 93 اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.