«الشيوخ الأمريكي» يعرقل التصويت على مساعدات لإسرائيل وتوسيع العقوبات على سوريا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون بخصوص سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، قدمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، من شأنه السماح بتقديم مساعدات أمنية سنوية لإسرائيل والأردن وتوسيع العقوبات على الحكومة السورية، وذلك احتجاجا من الديمقراطيين على الإغلاق الجزئي للحكومة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 56 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا ضد مشروع القانون، مقابل 44 صوتا لصالحه. وكان إقراره يحتاج إلى 60 صوتا.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الثلاثاء توضيح وجهة نظره بشأن الجدار الحدودي بشكل مباشر للشعب الأمريكي في خطاب تليفزيوني من البيت الأبيض في اليوم الـ18 للإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية.