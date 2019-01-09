لاسارتي يدرس فيتا كلوب بالفيديو قبل مواجهة دوري الأبطال

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يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر مواجهته مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على عدد من المباريات الخاصة بالفريق الكونغولي المنتظر مواجهته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

يذكر أن الأهلي يأتي على رأس المجموعة الرابعة بدور المجموعات والتي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.