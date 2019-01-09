خلص بحث جديد إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بنسبة 3.4% خلال عام 2018، فيما تعد ثاني أكبر زيادة سنوية خلال أكثر من عقدين.

وقالت مجموعة روديوم البحثية المستقلة المعنية بالسياسات الاقتصادية في بيان صحفي أمس الثلاثاء: "أمريكا ابتعدت بالفعل عن الإيفاء بأهداف اتفاقية باريس. الفجوة أصبحت أيضا أكثر اتساعا مع الدخول في عام 2019".

وبحسب بيانات أولية خاصة بتوليد الطاقة قامت بتحليلها المجموعة البحثية، فإن نسبة ارتفاع الانبعاثات خلال عام 2018 فاقتها فقط نسبة ارتفاع عام 2010، عندما كانت البلاد تخرج من الركود الكبير خلال العقدين الماضيين.

وأضافت المجموعة البحثية أن تراجع انخفاض الانبعاثات الذي بدأ عام 2016 بالتزامن مع الافتقار لسياسة جديدة تتعلق بالمناخ على المستوى الاتحادي "يخاطر بالابتعاد عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات الأمريكية وفقا لاتفاقية باريس بنسبة تتراوح ما بين 26 و28% أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2025".

وخلصت المجموعة إلى أنه في ظل تراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم بصورة كبيرة وارتفاع استهلاك الطاقة عام 2018، بسبب الطقس البارد، عوض الغاز الطبيعي معظم تراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بالإضافة إلى تغذيته لأغلبية الأحمال الزائدة العام الماضي.

ويذكر أنه خلال مؤتمر أممي بشأن المناخ عقد في باريس منذ 3 أعوام، اتفقت نحو 190 دولة من بينها الولايات المتحدة على هدف الحد من الاحتباس الحراري بواقع 1.5 درجة مئوية، كما وضعت عدة دول أهدافا محلية للحد من الانبعاثات منذ ذلك الحين.

وقد انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية عام 2017.