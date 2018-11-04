الأمم المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب في مدغشقر وتثني على العملية الانتخابية

هنأت الأمم المتحدة الرئيس المنتخب في مدغشقر أندري راجولينا،في أعقاب إعلان المحكمة الدستورية العليا هناك النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مشيدة بإتمام الانتخابات الرئاسية بشكل سلمي ومنظم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه:" إنه ينبغي الثناء أيضًا على اللجنة الانتخابية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا والمجتمع المدني والزعماء الدينيين، فضلاً عن قيادة الحكومة، لكونها تعد جزءًا من هذا الحدث التاريخي".

وتابع البيان، أن الأمين العام سيواصل متابعة التطورات في البلد من خلال مستشاره الخاص عبد الله باثيلي، بدعم من فريق الأمم المتحدة القُطري و بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين.

وأكد البيان استمرار التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم حكومة وشعب مدغشقر في توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.