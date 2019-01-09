«دي فيلت»: الهجوم على سياسي من حزب يميني «يوم أسود للديمقراطية»

اعتبرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الهجوم الذي تعرض له سياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة بريمن بأنه "يوم أسود للديمقراطية".

وأعربت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن حزنها على "مناخ يزداد سخونة في السياسات الألمانية مؤخرا".

وقالت الصحيفة: "المهاجمون لم يُعتقلوا بعد ولم تتم تسوية القضية بعد، لكن هذا الهجوم على أب يعول ستة أشخاص - إذا تبين أنه كان مدفوعا سياسيا، سيبدو كرد فعل للعناد المتزايد من جانب الأطراف الفاعلة على جميع جوانب الطيف السياسي الحالي".

وأضافت: "لقد تخلى اليسار المتطرف منذ فترة عن فكرة حق (المعارضين) في السلامة الجسدية".

وذكرت أن الأمر متروك الآن للسياسيين والأحزاب الوسطية للتدخل لتهدئة الأطراف الفاعلة من الأحزاب المتطرفة بالمشهد السياسي من الذين يحرصون على إثارة الخلاف.

وتابعت أنه بالتأكيد يمكن للسياسيين أن يختلفوا ويتجادلوا حول القضايا، ولكن يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لحدود الخطابة والتحريض.

وقالت إن مثل هذا الهجوم هو "يوم أسود للديمقراطية".