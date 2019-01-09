ضياء الميرغني: عادل إمام لمبته كبيرة وبيقدر ينورنا كلنا

أشاد الفنان ضياء الميرغني، بنجومية الفنان الكبير عادل إمام وتمكنها من تنجيم الممثلين برفقته، قائلًا: «الزعيم لمبته كبيرة وبيقدر ينورنا كلنا».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن أدواره مع الزعيم زودت جماهيريته وبالأخص فيلم «النوم في العسل» الذي طرح في التسعينيات.

وذكر أنه قدم على مدار مشوراه الفني شخصية الإنسان المتدين بكل أنواعها بداية من الرجل البسيط مرورًا بالمتزمت دينيًا ووصولًا إلى المتطرف والإرهابي، مشيرًا إلى تقديمه نوعين منهما مع الزعيم.

وعرض فيلم «النوم في العسل» في 1969، وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، شيرين سيف النصر، عبد الرحمن أبو زهرة، نظيم شعراوي، محمد الدفراوي، وتأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.