السفارة الروسية بدمشق: لا معلومات لدينا عن مقتل مواطنين روسيين في دير الزور

أعلنت السفارة الروسية بدمشق، أنه لا توجد لديها أية معلومات بشأن احتمال مقتل مواطنين روسيين خلال قصف جوي لقوات التحالف في محافظة دير الزور في سوريا.

وقال مصدر في السفارة لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لا توجد لدى السفارة معلومات حول هذا الحادث".

وكانت هيدا ساراتوفا، عضو مجلس حقوق الإنسان التابع للرئيس الشيشاني، قد أعلنت في وقت سابق أن امرأة وطفلا يحملان الجنسية الروسية لقيا مصرعهما في قصف قوات التحالف الدولي لمنطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية الشفعة بدير الزور، فيما دعت السلطات السورية الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد المذنبين وإنهاء التواجد غير القانوني للتحالف الدولي على الأراضي السورية.