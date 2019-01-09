مقتل 30 مسلحا من طالبان وداعش في عمليات عسكرية منفصلة في أفغانستان

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قُتل 30 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وجماعة "خرسان" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال عمليات منفصلة للقوات الأفغانية وقوات التحالف خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قصفا جويا لقوات التحالف أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي جماعة "خرسان" في منطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.

وبالمثل، أسفر قصف لقوات التحالف عن مقتل ثلاثة من مقاتلي حركة طالبان بإقليم كونار شرق أفغانستان.

وأضافت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة بمنطقة "موسى قلعة" بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 11 من مقاتلي طالبان وتدمير عبوتين ناسفتين.

ونفذت قوات التحالف أيضا غارات جوية بمنطقة تارينكوت بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 14 مقاتلا من طالبان، حسب المصادر.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان وجماعة "خرسان" على سقوط قتلى في صفوف مقاتليها حتى الآن.