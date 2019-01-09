الخارجية الروسية: الهند ستتسلم منظومة «إس 400» في الموعد المحدد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء أن موسكو التزمت بالعقد مع الهند بشأن توريد منظومة "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي، وستتسلم المنظومة في الموعد المحدد، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأخير بهذا الصدد، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ريابكوف للصحفيين: " سيتم تنفيذ التزاماتنا بشكل كامل بموجب العقد. ووستتسلم الهند المنظومة في الوقت المحدد وبدون أي تأخير، وبالتالي سيتم تعزيز الأمن القومي لبلدنا".

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف قد قال في الخامس أكتوبر الماضي أن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-400" لنيودلهي.

وقد تم توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للهند، يومي الرابع والخامس من أكتوبر الماضي، وتبلغ قيمة عقد توريد "إس-400" أكثر من 5 مليارات دولار.

وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "إس-40" "تريومف" أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات المدى البعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الالكتروني وغيره.

وتعتبر روسيا والهند اليوم أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 5ر4 مليار دولار وأكثر.