أوبر الأمريكية تعتزم توسيع نشاطها فى مصر لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تونى ويست، النائب الأول لرئيس شركة أوبر الامريكية، بحضور كل من شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، ومات أولسن، المدير العالمى لقطاع الأمن بالشركة، وماثيو ديفلن، مدير العلاقات الدولية بالشركة، وجوان كبه، مدير السياسات العامة للشركة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وعبد اللطيف واكد، المدير الاقليمى لأوبر فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بمقر الوزارة فى شارع عدلى.

وبحث الجانبان، توسيع نشاط أوبر فى مصر، فى إطار خطة أوبر الاستثمارية لضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة فى مصر، وعقب اطلاقها خدمة "أوبر باص".

وأكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى خطة الدولة في زيادة الاستثمارات التى توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، مشيدة بدور أوبر فى تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.

وأشاد تونى ويست، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتيسيرات التى تقدمها الحكومة للشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى، من خلال قانونى الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن حرص أوبر على توسيع نشاطها فى مصر يأتى فى اطار توافر البيئة الجاذبة للاستثمار، وهو ما جعل الشركة تقوم خلال العامين الماضيين بافتتاح مركز شركة "أوبر" للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، وساهم فى توفير 600 فرصة عمل في 2017، وتدريب العاملين في المركز علي مختلف المهارات لتطوير ادائهم، ثم قيام الشركة باختيار القاهرة لتكون أول مدينة على مستوى العالم يتم إطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" في 2018

وذكر عبد اللطيف واكد، المدير الاقليمى للشركة، أنه في اطار توسيع نشاط الشركة في مصر سيتم طرح قريبا تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، ومع اجهزة الأندرويد القديمة وذلك ليصبح تطبيق أوبر متوفر ومتاح لجميع المستخدمين، مقدما الشكر للدكتورة سحر نصر، على دورها في دعم الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات.