ضبط 73 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها، وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

أسفرت الحملة، عن ضبط 73 قضية خلال الـ24 ساعة الماضية منها، 17عدم حمل شهادة صحية، و16 عدم الإعلان عن أسعار، و14 إدارة منشأة بدون ترخيص، و9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 غش تجاري، و12 بيع بأزيد من السعر الرسمي، حررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.