وزيرا البيئة والتنمية المحلية يبحثان خطة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا هاما بحضور قيادات الوزارتين وممثل هيئة الرقابة الإدارية، لبحث الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة إدارة منظومة المخلفات الصلبة.

وذكر بيان وزارة البيئة، أنه تم خلال الاجتماع عرض الإطار العام للخطة والذى يشمل عناصر المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من الجمع والنقل وحتى التخلص النهائي منها، وكذلك مؤشرات الوضع الراهن والبرامج التنفيذية للمنظومة، والموازنات التقديرية للتنفيذ ومراحل التنفيذ فى المحافظات وفقا لأولويات التنفيذ.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحسين كفاءة الجمع والنقل وغلق المقالب العشوائية وكذلك تحسين نسبة المعالجة والتدوير، وتحسين نسبة التخلص الآمن فى المدافن الصحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، بالإضافة إلى رفع الوعى البيئى لدى الجمهور وزيادة المشاركة المجتمعية بكافة المحافظات.