مصادر يابانية: الحكومة تخطط لشراء جزيرة مرشحة لمناورات القوات الأمريكية

كشفت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة تخطط لشراء جزيرة غير مأهولة كانت مرشحة لتكون موقعًا لمناورات عسكرية أمريكية بحلول نهاية العام المالي في اليابان في مارس القادم.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصدر قوله: إن المفاوضات على خطة استغلال جزيرة ماجاشيما الواقعة غرب محافظة كاجوشيما والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2007، والمفاوضات الجارية مع مالكها في مرحلتها الأخيرة الآن، وتتوقع الحكومة أن تبلغ تكلفة الاستحواذ حوالي 16 مليار ين ياباني (146 مليون دولار أمريكي).

وكانت الحكومة اليابانية تدرس مسألة نقل موقع مناورات الطائرات الأمريكية من مقرها الحالي في جزيرة (ايو جيما) على بعد 1200 كيلومتر جنوب طوكيو إلى الجزيرة البالغ مساحتها 8 كيلومترات على بعد 12 كم غرب محافظة كاجوشيما.

وطال أمد المفاوضات بين الحكومة والشركة اليابانية المالكة لأغلب أراضي الجزيرة، التي طرحت كموقع مقترح في اتفاقية إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان بين طوكيو وواشنطن في يونيو 2011، نظرا لأن الشركة طلبت في البداية مبلغ 40 مليار ين.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيد سوجا قد صرح - خلال مؤتمر صحفي اليوم - بأن الجزيرة هي موقع محتمل لقاعدة جديدة لقوات الدفاع الذاتي ومناورات هبوط الطائرات بهدف تعزيز الدفاع في مناطق جنوب غرب البلاد، مكتفيا بالقول بأن حكومته ستعمل على تشييد مقر دائم على الجزيرة في أقرب وقت ممكن.

وخصصت وزارة الدفاع اليابانية حوالي 600 مليون ين من ميزانية العام المالي 2019 للأبحاث البيئية المتعلقة بخطة نقل موقع المناورات، فيما أعرب سكان مدينة نشينوموت الواقعة على جزيرة تانيجاشيما القريبة من جزيرة ماجاشيما عن قلقهم بشأن التلوث الضوضائي والحوادث التي قد تنجم عن مناورات الطائرات.