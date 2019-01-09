«رياضة النواب»: المصريون سبب أساسي في الفوز بتنظيم أمم إفريقيا

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الجمهور المصري دعم إهداء بطولة كأس الأمم الإفريقية لمصر هذا العام، موضحًا أن الجمهور من العناصر الأساسية في تقييم الملف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن مصر وضعت خطاب ضمان في ملفها بدعم وجود الجماهير بـ25 مليون جنيه، وهو ما افتقده ملف الجنوب الإفريقي إضافة إلى افتقارها للأمن.

وتابع أنه هاتف رئيس اتحاد الكرة أمس لجمع كل المعنين بتنظيم البطولة وبحث ما يمكن أن تقدمه لجنة شباب النواب، لإنجاح هذا الحدث، معقبًا: «الأهم في هذه البطولات هو التنظيم والإمكانيات، ونحن لدينا كوادر تنظيمية هائلة، وبالنسبة للإمكانات فهذه فرصة لإعادة تأهيل الملاعب».

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.