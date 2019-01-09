عضو قومي مكافحة الإرهاب: مردود تنظيم مصر لأمم أفريقيا لا يقدر بثمن

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن مردود تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019، في شهر يونيو المقبل، لا يقدر بثمن.

وأضاف في لقاء مع برنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الأربعاء، أن التطور الأمني الكبير ومعالجة الخلل الذي كان موجودًا خلال الفترة الماضية، أحد الأسباب الرئيسية لنجاح مصر في استضافة البطولة، فضلًا عن الدعم الحكومي الكبير للتنظيم.

وأوضح أن التحدي الأمني حاضر بقوة، ولكن ستبذل الدولة فيه جهدًا استثنائيًا، مبينًا أن البطولة ستجعل كافة الأنظار موجهة تجاه مصر، بعدما بدأت هذه البطولة تحتل قدرًا عاليًا من الاهتمام الدولي.

وأشار إلى بطولة عام 2006 التي نظمتها مصر والتي كانت بمثابة «كرنفال»، رفعت من معنويات الشعب المصري كثيرًا، وأصبحت صور هذه البطولة وأفلامها وثائقًا تاريخية، بسبب التنظيم والحضور الجماهيري.

وذكر أن المنظمين في مصر وعلى رأسهم وزارة الداخلية، يتحملون عبئًا ثقيلًا للإعداد للبطولة، وبدأوا الاستعداد منذ صباح اليوم، مؤكدة قدرة الأجهزة المصرية على الاستعداد بشكل جيد في هذه الفترة القصيرة المتبقية.

وعن حضور الجمهور للبطولة، قال إن الفترة المتبقية قابلة لطرح مجموعة من الحلول، لعودة الجمهور بشكل دائم حتى لما بعد البطولة، موضحًا أن الجماهير كانت هي النجم في بطولة عام 2006، بالإضافة إلى تمثيل هذا الملعب في وجود الجماهير عاملًا نفسيًا أمام الفرق الأفريقية المنافسة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن أمس الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.

وستكون مصر أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 24 منتخبًا بدلًا من 16 كما كان في السابق، وستقام البطولة لأول مرة في الصيف بداية من النسخة المقبلة.