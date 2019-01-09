وزير الرياضة: الحكومة ضمنت حضور الجماهير لمباريات كأس الأمم الإفريقية

-أمور تجارية وراء الأزمة الحالية نعمل على حلها قريبا



قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية يعتبر حدثًا سياسيًا واقتصاديًا وقوميًا ولا يقتصر على الرياضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، أن الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية بشأن تنفيذ اشتراطات الاتحاد الإفريقي ومن ضمنها حضور الجماهير، كانت من العوامل المرجحة لفوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية.

وتابع: «الحكومة المصرية ضمنت دخول الجماهير للملاعب بسعتها كاملة»، مستطردًا أن هناك تنسيقًا مع وزارة الداخلية منذ تقديم الملف المصري وحتى لحظة إعلان فوز مصر بتنظيم البطولة.

وفيما يتعلق بأزمة وقف قنوات «beIN sports» بثها في مصر، أوضح أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل، مستطردًا أن سبب الأزمة يعود إلى خلاف حول بعض الأمور التجارية.

وذكر أن حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تعود إلى قنوات «beIN sports»، معقبًا: «بي إن سبورت واخدة حقوق البث، وده حق تجاري زي ما بنشوف في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال الأوروبي، لكن فيه توافق إن الموضوع هيتحل إن شاء الله».

وكانت شبكة «beIN»، الناقل الحصري لمعظم البطولات الرياضية في العالم ومن بينها البطولات الأفريقية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، وقف بثها في مصر لعدم توقيع الصفقة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، وذلك بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.