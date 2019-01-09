علق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على فوز مصر تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا إن محافظة القاهرة تضع منذ اليوم كل إمكانياتها لإنجاح هذه البطولة، وهذا العرس الرياضي الإفريقي الكبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء: «أهلًا ومرحبًا بكل الدول الإفريقية في بلدهم الثاني مصر»، مستطردًا أن المحافظة بدأت في الاستعداد والتجهيز لاستقبال البطولة الإفريقية.

وتابع: «بدأنا منذ سماع هذا الخبر السعيد بعقد لقاء مع جميع القيادات في المحافظات، لأجل وضع خطة لإنجاح هذه البطولة وإظهار مصر والقاهرة تحديدًا بالمظهر اللائق أثناء البطولة»، مؤكدًا أن جميع الإمكانيات لدى المحافظات في خدمة هذه البطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.

وستكون مصر أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 24 منتخبًا بدلًا من 16 كما كان في السابق، وستقام البطولة لأول مرة في الصيف بداية من النسخة المقبلة.