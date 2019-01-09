رئيس «السكة الحديد» يشدد على انتظام مواعيد القطارات ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير

ناقش المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الأربعاء، مع مديري المناطق على مستوى الجمهورية انتظام حركة مسير القطارات والصيانة الدورية للوحدات المتحركة وكذلك تقدم الأعمال بمشروعات التطوير، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة.

وتابع رسلان مدى التقدم في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة، والتي تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات، بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأكد رئيس الهيئة - خلال الاجتماع مع مديري المناطق - ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للوحدات المتحركة والسكك والإشارات، وإزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم أعمال تنفيذ المشروعات في نطاق كل منطقة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة المرتبطة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة مراجعة كافة السكك والتحاويل والإشارات ونظم الاتصالات وأجهزة خلوات السكك بالبلوكات والأبراج الكهربائية، والتأكد من قيام مسئولي التشغيل بواجبهم الوظيفي، والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة، وكذلك التأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية للمواصفات حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات وتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

كما وجه رئيس الهيئة مديري المناطق بضرورة متابعة انتظام حركة مسير القطارات وسلامة مسيرها كل داخل حدود منطقته، والإشراف على جميع العاملين بالمنطقة في مختلف قطاعات الهيئة، ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الهيئة، بالإضافة إلى تقييم المستويات الإشرافية بالقطاعات داخل المنطقة، والمحاسبة الفورية في حالة وجود أي تقصير بالأداء.