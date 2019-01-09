رئيس الوزراء العراقي السابق يحذر من عودة الإرهاب

حذر رئيس "ائتلاف النصر"، رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي من عودة الإرهاب في حال التراخي في محاربته.

وقال مكتب العبادي، في بيان، نقلته قناة (السومرية نيوز) مساء أمس الثلاثاء، إن الأخير عقد اجتماعًا مع نواب تحالف "سائرون" و"النصر" بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، مشيراً إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمات وتوفير فرص العمل وغلق منافذ الفساد والحفاظ على الإنجازات المتحققة وتنسيق المواقف بين النصر وسائرون وكتل تحالف "الإصلاح والإعمار" والكتل الأخرى لتشريع القوانين التي تخدم المواطنين إضافة إلى تشكيل اللجان البرلمانية.

وأضاف البيان أن العبادي أكد على أهمية التعاون بين النصر وسائرون والكتل الأخرى فيما يخص العمل البرلماني وتشريع القوانين وإكمال التشكيلة الحكومية، محذراً من سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة على مقدرات الدولة، وأن هناك بوادر لهذا الأمر.

وجدّد العبادي التأكيد على أهمية الحفاظ على المنجزات المتحققة في الملف الأمني والملفات الأخرى، محذراً من "عودة الإرهاب في حال التراخي في محاربته وفكره المتطرف".

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي أن الدولة يجب أن تكون قوية ومسيطرة على منافذ الفساد، لافتاً إلى أهمية الحاجة الحقيقية للتخطيط السليم لبناء الدولة.