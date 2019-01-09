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روسيا: لا نية لنشر قواتنا في أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 3:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 3:04 م

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، أي نية لبلاده لنشر قواتها في أفغانستان.
وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعليقا على إمكانية إرسال قوات روسية إلى أفغانستان: "أعتقد أن هذا الأمر مستبعد على الإطلاق، لا نرى أي مبرر للنظر في مثل هذه الخطوة".
وأضاف "أن روسيا تتعاون مع الحكومة الأفغانية في الشأن الأمني منذ زمن، وهذا التعاون يتعزز ويزداد زخما ويمتد إلى مجالات لم يشملها سابقا، لكن حضورنا العسكري في أفغانستان ليس من الخيارات المطروحة، وأستبعد ذلك كليا".
وتشهد أفغانستان منذ سنوات نزاعا داميا بين الحكومة وحركة طالبان المتشددة، التي وسع مسلحوها مؤخرا رقعة سيطرتهم على مناطق ريفية، كما شنوا هجمات على مدن كبيرة في البلاد، فيما تمكن تنظيم "داعش" الإرهابي في الآونة الأخيرة من تعزيز نفوذه في أفغانستان أيضا.


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