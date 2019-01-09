مدير مركز الطاقة العالمي : صراع النفط يعيد هيكلة التحالفات السياسية

أكد راندولف بيل مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي الأمريكي في واشنطن أن أسواق النفط دخلت مرحلة التقلبات التي لا تلوح أي بوادر على تحسنها في المستقبل القريب، مرجعا هذا إلى خمسة عوامل رئيسية تضمنت مستقبل الاقتصاد الصيني وحروب التجارة الأمريكية وآثار رفع العقوبات المفروضة على إيران والدور الروسي ومستقبل النفط الصخري.

وأوضح راندولف، في مقابلة نشرتها صحيفة "الاتحاد الإماراتية" اليوم الأربعاء ، أن "القضايا الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاطر التقنيات الجديدة وفوائدها أصبحت تهيمن على الوضع الراهن في قطاع الطاقة".

وتأتي المقابلة مع راندولف قبيل انطلاق "أسبوع أبو ظبي للاستدامة"، والذي يتضمن انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري ، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يومي 12 و13 من الشهر نفسه ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل من 14 إلى 17 يناير أيضا.

وأشار راندولف إلى أن الإمارات تبذل جهودا حثيثة لضمان مستقبل الطاقة كما أنها من الدول النفطية السباقة لتنويع مواردها الاقتصادية.

وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار النفط تعافت من أدنى مستوياتها التي شهدتها في عامي 2014 و2015 ، فإن التقلبات الأخيرة التي سببتها التوجهات الجيوسياسية والجيو اقتصادية السلبية أثارت سؤالا، وهو : "ما الذي يحدث لأسعار النفط" ، واصفا تلك الفترة بأنها كانت رحلة جامحة ومحيرة للجميع داخل السوق وخارجه، وليس من المتوقع أن تتلاشى حالات عدم اليقين، فهي جزء من طبيعة السوق.

وقال مدير مركز الطاقة العالمي: "دفعت حالة صعود مصادر الطاقة المتجددة، وثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى تجدد الأمل بأن تلعب العوامل الجيوسياسية دورا أقل تأثيرا في منظومة الطاقة".

وأضاف: "ولكن ، وكما تبين لنا خلال العام المنصرم ، فإن الطاقة والعوامل الجيوسياسية متوازيان في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، والسؤال الذي يتعين علينا الإجابة عليه في عام 2019 لا يتعلق بكيفية التخلص من الآثار التي تخلفها العوامل الجيوسياسية في قطاع الطاقة، بل في طريقة التعامل مع الفرص والتحديات التي نواجهها".

وتابع : "وسيمثل ذلك المحور الرئيسي لمنتدى الطاقة العالمي خلال الأيام المقبلة والذي ينظمه المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها".

وأوضح أنه على المدى القصير، فإن الدوافع الثلاثة الأهم تكمن جميعها في الولايات المتحدة وهي العقوبات النفطية على إيران ، والحرب التجارية مع الصين، وثورة النفط الصخري.

وقال: "باعتبارها تمتلك أكبر اقتصاد وجيش في العالم، وأكبر منتج للغاز الطبيعي والنفط في العالم، فليس غريبا أن يكون للولايات المتحدة تأثير كبير في الأسواق والظروف الجيوسياسية، ورغم أن كثيرين توقعوا أن تؤدي العقوبات على إيران إلى رفع الأسعار، فإن أسعار النفط انخفضت بمقدار 30 دولارا في أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لعدد من الإعفاءات من العقوبات بشكل مفاجئ، والوضع المستقبلي للاقتصاد الصيني في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، واستمرار النمو الملحوظ لإنتاج النفط الصخري الأمريكي".

وأضاف أنه على المدى الطويل، سيساهم السباق من أجل امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة في إعادة تشكيل نظام الطاقة والنظام الجيوسياسي للقرن الحادي والعشرين بشكل جذري، إلا أن ذلك مرتبط بشدة بالسياسة العالمية، كما يتضح من خلال الاختلافات الأمريكية مع الصين.