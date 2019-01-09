سقوط عصابة سرقة السيارات بالتجمع الخامس في قبضة الشرطة



ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من مسجلين اثنين خطر تخصص نشاطه الإجرامي في سررقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه بالتجمع الخامس.

تلقى مدير مباحث القاهرة، اللواء أشرف الجندي، إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة التجمع الخامس تمكنت من ضبط (عدنان.م.ع - 30 سنة) عاطل، مسجل خطر، و(أحمد.ع - 23 سنة) مسجل خطر، و(محمد.م - 23 سنة) عاطل، وذلك حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبحوزتهم (3 هواتف محمولة، حافظة نقود، مبلغ مالى، سلاح أبيض، زرادية، منشار).

واعترف المتهمين بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بمدينة بدر، وسرقة باقى المضبوطات من 3 أشخاص كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بقصد التوصيل، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بسرقتهم بالإكراه، وأقروا بأنهم كانوا فى سبيلهم للإبلاغ.