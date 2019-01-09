وزير الدفاع الكوري الجنوبي: القيادة الجديدة للجيش ستلعب دورا رئيسيا في التحالف المستقبلي مع واشنطن

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو، اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية الجديدة للبلاد يتعين عليها أن تلعب دورا رئيسيا في التحالف المستقبلي مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن كيونج-دو قوله في حفل قص الشريط لقيادة العمليات الأرضية إنه من الضروري أن تترأس هذه القيادة جميع العمليات المشتركة على الأرض.

وتترأس قيادة العمليات الأرضية سبع فرق إقليمية وفيلقا عسكريا واحدا، بالإضافة إلى قيادة دعم لوجستي ولواء مدفعي ووحدة استخبارات.

وتحل هذه القيادة، محل قيادة الجيش الأول والثالث وسط جهود الجيش الكوري الجنوبي الرامية إلى تبسيط نظام القيادة وتعزيز فعالية القدرات التشغيلية.

وفي حالة نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية، ستلعب القيادة الأرضية الجديدة دورا كقائد مسؤول عن العمليات القتالية البرية.