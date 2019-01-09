«التحرير الفلسطينية» تعلن الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية لمخيمات اللاجئين

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي عن الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية المقدمة لمخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية مليون و88 ألف دولار أمريكي.

وأوضح أبو هولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن خمسة مخيمات ستستفيد من الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية للعام الحالي، منها مخيم الأمعري، حيث خُصص له مشروع تأهيل وتمهيد طرق داخلية وإنشاء شبكة صرف صحي وتصريف مياه أمطار، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وترميم قاعة مركز الشباب الاجتماعي بقيمة إجمالية 235 ألف دولار أمريكي، فيما سيتم إنشاء صالة متعددة الأغراض في مخيم طولكرم بتكلفة تقديرية 380 ألف دولار.

وأضاف أنه تم تمويل مشاريع متعددة في مخيم عسكر القديم بقيمة إجمالية 255 ألف دولار، من بينها شراء أرض بمحاذاة المخيم وإنشاء مسبح مغلق في حديقة الشهيد ياسر عرفات، إلى جانب مخيم عين السلطان في أريحا، حيث خُصص له 128 ألف دولار لتمويل استكمال مشروع إنشاء مجمع تجاري عين السلطان، بالإضافة إلى تخصيص 90 ألف دولار لمخيم قدورة في رام الله لتشطيب الطابق الثالث من مقر اللجنة الشعبية للخدمات.

وأكد أبو هولي أن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية يوليان أهمية قصوى لتحسين المخيمات وتطويرها، وتحسين أوضاع اللاجئين بما يعزز صمودهم ويخفف من معاناتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وتابع أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع كل الأطراف المعنية والجهات الحكومية المختصة والجهات الدولية والعربية المانحة لتوفير تمويل تنفيذ مشاريع تطويرية ذات أولوية للمخيمات بما يساهم في تحسين وتطوير المخيمات ويخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أنه سيعلن قريبًا عن الحزمة الثالثة من المشاريع التطويرية التي ستشمل باقي المخيمات في المحافظات الشمالية، لافتًا إلى أن الحزمتين الأولى والثانية شملتا عشرة مخيمات.

وكان قد أُعلن الأسبوع الماضي عن الحزمة الأولى من المشاريع التطويرية للمخيمات في المحافظات الشمالية للعام 2019 بقيمة مليون دولار أمريكي لخمسة مخيمات هي: مخيم العروب، ومخيم بلاطة، ومخيم نور شمس، ومخيم عقبة جبر، ومخيم قلنديا.