صحيفة - مدرب الأهلي تنبأ بتطور جريزمان

أصبح الفرنسي انطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة في الركلات الحرة.

وكان جريزمان قد سجل هدفًا منح فريقه التعادل أمام اشبيلية في بطولة الدوري، في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية اهتمت بهذا التألق للنجم الفرنسي في الركلات الحرة مستدلة على ذلك بتصريح سابق لمدرب الأهلي الحالي مارتن لاسارتي.

لاسارتي كان قد منح جريزمان فرصة اللعب في ريال سوسيداد في 2012، حيث قام بتطويره في العديد من النواحي الفنية التي كانت سببًا في نجوميته وتألقه وانتقاله فيما بعد إلى اتلتيكو مدريد.

وكان لاسارتي قد صرح سابقًا للصحيفة الإسبانية أن جريزمان يمكنه التطور في الركلات الحرة وأنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في تنفيذها.

التصريح الذي اعادت الصحيفة نشره، كان في 2015، حيث قال لاسارتي عن جريزمان : لديه العديد من المهارات والأشياء الجديدة التي يستطيع تقديمها للعبة.

وأضاف : أعتقد أن جريزمان يمكنه التطور كثيرًا في الركلات الحرة، انه يتدرب عليها باستمرار.

وكان لاسارتي قد أشرف على تدريب ريال سوسيداد في الفترة من 2009وحتى 2011، حيث كان جريزمان يلعب في فئات الناشئين والشباب.