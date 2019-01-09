كشف حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، المنتقل حديثًامن صفوف نادي العين الإماراتي، أنه عمل في صناعة وتركيب الألوميتال، وكان دوره «شيال» لأنه لم يجيد الحرفة بفضل انشغاله بالدراسة والتمرينات.

وقال الشحات في لقاء تلفزيوني مساء أمس، الثلاثاء: «اشتغلت في مدرسة كورة، كنت أجمع كور وأقماع، أنا بفتخر بالحاجات دي، وأنا صغير والدتي كانت بتديني 5 جنيه مصروف للتمرين».

وأضاف: «كنت بتمرن في مدينة نصر، الأجرة كانت بجنيه وربع، ومصروفي كان بيكفي بالظبط، وأول راتب لي في الألوميتال كان 400 جنيه في الشهر، وفي مدرسة الكورة كنت باخد 10 جنيه في اليوم».

وأردف قائلًا: «اشتغلت في مدرسة الكورة وأنا عندي 14 سنة، وبعدين في الألوميتال، واشتغلت في بنزينة في مصر، وكنت أقوم بتموين السيارات يومين في الأسبوع، وكنت فرحان بيها جدًا».

وبكى الشحات، لاعب نادي الأهلي على الهواء، تأثرًا بحديثه عن رحلة كفاحه في الحياة قبل الوصول إلى النجومية.

وأوضح: «أوقات كتير كنت بنام من غير أكل، كنت بفضفض لربنا، وكنت بدعيه وأقول: أنت العالم بي، أنا عارف إنك هتقف جنبي، وحب الناس عوضني عن حاجات كتير».

وأكمل: «دعوة والدتي ليا، وأهلي وزوجتي وصحابي، الناس كلها اللي بتدعيلي من ورا ضهري، أقول لوالدتي: شكرا على اللي عملتيه معايا، لو فضلت خدام تحت رجليكي طول عمري لن أوفيك حقك».

ووجه حديثه إلى والدته قائلًا: «أنا زعلتك كتير، أنت تعبتي واشتغلتي عشان تديني فلوس وتحققي أحلام، وحذاء الكرة اللي كنت بجيبه بـ78 جنيه كنتِ بتعملي حاجات كتير عشان تجيبيهالي».

وانتقل إلى الحديث عن زوجته قائلًا: «أنتي كمان ساعدتيني في حاجات كتير»، مضيفًا: «باعت الذهب الخاص بها بعد الجواز عشان كنت بلعب بفلوس قليلة، باعتهم من غير ما تقولي».