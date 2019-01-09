مدرب عُمان: نحتاج ست نقاط للتأهل للدور الثاني في بطولة كأس آسيا

يرى الهولندي بيم فيربيك مدرب منتخب عمان، أن خسارة ضربة البداية في بطولة كأس الأمم الآسيوية ، المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، تعتبر نتيجة مخيبة، مشيرا إلى أن فريقه لم يكن محظوظا أمام نظيره الأوزبكي.

واستهل المنتخب العماني مسيرته في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في المسابقة بالخسارة 1 / 2 في الوقت القاتل أمام أوزبكستان اليوم الأربعاء، ليقبع في مؤخرة المجموعة بلا نقاط.

وقال فيربيك، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز. أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بأن تجعل المباراة من نصيبنا".

وأشار مدرب عمان إلى صعوبة موقف فريقه بعد فوز اليابان 3 / 2 على تركمانستان وخسارة فريقه، مؤكدا أن منتخب اليابان هو الأفضل حاليا في آسيا، وبالتالي ستكون مباراة المنتخبين في الجولة القادمة في غاية القوة والندية.

وشدد المدرب الهولندي "نحتاج إلى ست نقاط في المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات وخصوصا أن لدينا ثلاثة أيام من أجل ترتيب الأوراق للتحدي أمام اليابان".

اختتم فيربيك حديثه قائلا "اللمسة الأخيرة كانت السبب المباشر في الخسارة، حيث فعلنا كل شي في المباراة من هجوم مكثف ولكن فرصة التهديف من الكرة الأخيرة ضاعت ونجحنا في اختراق دفاعات المنافس أكثر من مرة".