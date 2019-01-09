مجلس الأمن يستمع إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن حول اتفاقات ستوكهولم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصل إليها، في السويد، طرفا النزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.