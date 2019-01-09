مجلس الأمن يستمع إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن حول اتفاقات ستوكهولم

الأكثر قراءة
بي إن سبورت تعلن قطع البث عن مصر
اتحاد الكرة يكشف مصير الدوري بعد تنظيم كأس الأمم الإفريقية
الكاف يكشف سبب فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا
«المالية»: أسعار السيارات الأوروبية حاليا لا تعبر عن الإعفاء الجمركي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
مثالي وبسعر جيد
مبالغ في سعره
لا أتوقع نجاحه
النتـائـج
تصويت
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصل إليها، في السويد، طرفا النزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.