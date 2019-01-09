الأربعاء 9 يناير 2019 7:18 ص القاهرة القاهرة 8.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

مجلس الأمن يستمع إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن حول اتفاقات ستوكهولم

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 6:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 6:24 ص

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصل إليها، في السويد، طرفا النزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك