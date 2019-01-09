المرصد السوري: قتيل وعدد من الجرحى بانفجار في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار في مدينة إدلب.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة بسيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، قرب دوار الشمعات في المدينة حيث لقى مقاتل حتفه وأصيب آخرون بجراح.

وكان مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أفاد بوقوع انفجار عنيف في مدينة إدلب الخاضعة لهيئة تحرير الشام صباح اليوم.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عددا من سيارات الاسعاف والاطفاء هرعت إلى مكان الانفجار.