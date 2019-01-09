رئيس الوزراء العراقي يعتزم سحب قوات الجيش من المدن

أعلن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء أن الحكومة تحث الخطى على أن تتحمل أجهزة وقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن في المدن بدلا من قوات الجيش العراقي .

وقال عبد المهدي، خلال حضوره احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة العراقية :"نحن نحث الخطى على أن تتحمل أجهزة وقوى الأمن الداخلي مهمتها الأساسية بدلا من قوات الجيش التي أبلت أحسن البلاء في مهمات حفظ الأمن والدفاع والانتصار" .

وأضاف:"لقد استبسل أفراد الشرطة وفاجأوا الارهاب وقدموا مثلا رائعا في التضحية دفاعا عن وطنهم، وأن الشرطة المحلية والاتحادية تساهم مع بقية القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بعد مشاركتها الفاعلة في هزيمة داعش" .

وقال: "نحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب تركيز الجهود على تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق مشاريع العمل والبناء وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وأن مشاركة الأجهزة الأمنية ، في هذا الجهد الوطني تتمثل بتنفيذ القانون والنظام والأمن العام للبلاد".

وطالب عبد المهدي الأجهزة الأمنية بتنفيذ المهام الجسام والقضاء على الجريمة ، قائلا :"عصابات الجريمة والخطف والتزوير تريد أن تكمل ما فشلت به داعش".