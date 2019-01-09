القبض على شخص في بلجيكا يشتبه بأنه مورد أسلحة لهجمات باريس عام 2015

ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل يشتبه في ضلوعه في توريد أسلحة للهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر عام 2015، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" اليوم الأربعاء.

وكانت الهجمات التي نفذتها عناصر في تنظيم داعش في 13 نوفمبر 2015 قد خلفت 130 قتيلا في مدرجات مسرح ومقهى وحانة "بتكلان" في شرق باريس، وفي ملعب "ستاد دو فرانس" في المدينة.

وأفادت بيلجا بأنه تم القبض على المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم محمد إي، في ديسمبر الماضي وتوجيه التهم ضده للاشتباه في ضلوعه في توصيل بنادق كلاشنيكوف الهجومية.

وأوردت وسائل إعلام بلجيكية مختلفة أنباء اعتقال الرجل أولا ، وأكدتها النيابة العامة الاتحادية لوكالة بيلجا .

وكتبت "بيلجا" أنه وفقا لما تم التوصل إليه بشكل مبدئي، فقد كان محمد إي على اتصال مع محمد بقالي، وهو مشتبه به آخر في هجمات باريس يعتقد أنه استأجر منازل وشقق آمنة باستخدام هوية مزيفة للمتورطين في مؤامرة باريس وهجمات لاحقة وقعت في بروكسل.

وألقي القبض على بقالي في بلجيكا وتم تسليمه فيما بعد إلى فرنسا.

ومن ناحية أخرى ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية اليوم الأربعاء أن أحد عناصر داعش سابقا سرق قرصا صلبا "هارد ديسك" يحتوي على تقارير تشريح جثامين ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل.

وأكدت النيابة العامة في بيان أن قرصا صلبا يحتوي على نسخة احتياطية كاملة على الكمبيوتر سرق يوم الجمعة الماضي من مكتب خبراء الفحص في موقع الحادث ، إلى جانب أشياء أخرى.

وأفاد الادعاء بأنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم لكنه ينفي أي تورط له ، وأشار إلى أنه من السابق لأوانه القول إن السرقة استهدفت وثائق محددة .