بشرى سارة لجماهير أرسنال في التدريبات

عاد الألماني مسعود أوزيل نجم وسط أرسنال إلى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تدريبات أرسنال، أن عودة أوزيل من إصابة الركبة جاءت بعد أن غيبته عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي، عندما تعرض لها في أحد التدريبات قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويستعد آرسنال لمواجهة وست هام المقرر لها السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، على الملعب الأولمبي بلندن.

وكانت تكهنات قد خرجت مؤخرًا حول احتمال رحيل أوزيل عن أرسنال، وذكر تقرير لصحيفة "تايمز" قبل أكثر من أسبوع أن آرسنال يفكر في إعارته، وكان قد جدد عقده مع آرسنال بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021.

يذكر أن أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 41، بينما يتصدر ليفربول البريميرليج برصيد 54 نقطة.