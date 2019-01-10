ضبط مستريح استولى على 20 مليون جنيه من أهالي بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط مستريح لقيامه بالنصب على الأهالي وجمع أموالهم؛ بحجة توظيفها في تجارة السيارات والعقارات واستولى منهم على 20 مليون جنيه، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات من أشخاص، اتهموا فيها عاطلًا بالنصب عليهم وجمع أموالهم والفرار بها، بجمع المعلومات والتحريات أتضح أن المتهم يدعى ("أسامة ع" -40 سنة- عاطل)، ومحل إقامته بمحافظة سوهاج.

وكشفت التحريات أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم من ضحاياه تزيد على 20 مليون جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة السيارات والاستثمار العقاري مقابل أرباح كبيرة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مكان اختباء المتهم لدى أحد الأشخاص بكفر شكر، وبعد الحصول على إذن من النيابة، تم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.