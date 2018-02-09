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مدير «الأنباء الإيطالية» بمصر: مقاطعو الانتخابات لديهم مشاكل مع الديمقراطية

مدير مكتب وكالة الأنباء الإيطالية بمصر رودولفو كالو
مدير مكتب وكالة الأنباء الإيطالية بمصر رودولفو كالو

نشر فى : الجمعة 9 فبراير 2018 - 2:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 9 فبراير 2018 - 2:44 ص
قال مدير مكتب وكالة الأنباء الإيطالية بمصر، رودولفو كالو، إنه من الخطأ مشاركة الجهات التي ترتبط بالإرهاب في العمليات السياسية.

وأضاف «كالو»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن المطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبل بالنسبة له شيء خاطئ، لافتًا إلى أنه لا يجوز المشاركة مع الأطراف التي تتسم بالعنف، وأن أساس كل شيء هو قبول النتائج وعدم رفضه وقتله، حسب تعبيره.

وأضاف أن البريطانيين تعاملوا مع الديمقراطية من 1000 عام، وما زالت لديهم بعض المشكلات في معنى الدولة، لأن الديمقراطية عملية مطولة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب وصفه.

وشبّه الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة كمن يقلبون المائدة إذا لم يعجبهم الطعام الذي عليها، مؤكدًا أن هؤلاء لديهم مشاكل مع الديمقراطية.

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